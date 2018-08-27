Родини загиблих на Донбасі просять Порошенка зробити 29 серпня Днем пам'яті

Цього дня 2014 року в Іловайському котлі загинула найбільша кількість військових в один день за чотири роки війни

Родини загиблих у бойових діях на сході України просять президента Петра Порошенка видати указ, яким встановити 29 серпня Днем пам'яті полеглих героїв-захисників незалежної України.

Із відповідним проханням представники громадських організацій, матері та дружини загиблих звернулися під час прес-конференції в "Укрінформі".

"На превеликий жаль, нам сьогодні треба розповідати про те, що потрібен день пам'яті. 4,5 роки ми чекали від влади, щоб цей день був якось означений. Сьогодні нам не треба якийсь день, сьогодні нам треба день 29 серпня, який би на державному рівні був прийнятий днем загиблих захисників України. Це бажання не тільки членів сімей загиблих в Іловайському котлі, це бажання всіх членів родин загиблих України. У нас на сьогодні є тільки стіна пам'яті, де зібрані фотографії всіх загиблих. І родини загиблих збираються на заходи, які самі організовують, щоб звернути увагу на те, скільки молодих, красивих, талановитих хлопців загинуло. Ми дуже просимо Вас, Петре Олексійовичу, зробити 29 серпня Днем пам'яті загиблих захисників України", – сказала представниця громадської організації "Київський міський центр допомоги учасникам АТО", мати загиблого Світлана Яцина.

Голова громадської організації "Спілка матерів загиблих в АТО" Наталія Харченко, син якої – боєць-розвідник батальйону "Донбас", загинув 29 серпня під час виходу з Іловайського котла, зазначила, що "для кожної матері дата загибелі свого сина, для вдови – чоловіка, брата – буде своєю датою, але наша держава, наш гарант повинен прийняти цю дату на державному рівні".

Як повідомив заступник голови правління Об'єднання учасників бойових дій "Сармат" Ігор Гевко, дату 29 серпня обрано не випадково, оскільки саме цього дня 2014 року в Іловайському котлі загинула найбільша кількість військових в один день за 4 роки війни.

Матір загиблого, член правління ГО "Спілка матерів воїнів загиблих у АТО" Тамара Аболмасова стверджує, що у Верховній Раді навіть є відповідне подання щодо встановлення 29 серпня Днем пам'яті полеглих героїв-захисників незалежної України, яке, як повідомляють активістам, "на підписі".