Росія готується до військових навчань "Захід-2017", що створює небезпеку на заході України, - Турчинов
"Якраз ситуація в зоні АТО і спонукає нас невідкладно приймати рішення, які ми з вами обговорювали на початку розмови (про новий формат протидії РФ - ІФ). Адже лише протягом останніх місяців кілька разів оголошувалося припинення вогню, якого не дотримував агресор навіть протягом доби", - сказав Турчинов, інформує "Інтерфакс-Україна".
За словами секретаря РНБО, російські війська щодня ведуть вогонь з усіх заборонених Мінській угоді видів зброї.
"При цьому ми зазнаємо втрат не лише серед військових, але і серед мирного населення. Здійснюються постійні спроби зламати українську оборону", - сказав він.
Турчинов наголосив, що з російської території відбувається безперервне перекидання зброї, боєприпасів, військової техніки, кадрових військових і найманців.
"І головне, що нас дуже непокоїть, - це швидке нарощування потужного угруповання Збройних сил РФ уздовж усього нашого кордону. Ці багатотисячні штурмові підрозділи в будь-який момент можуть підключитися до ведення бойових дій проти української армії. Ми маємо все це враховувати і бути готовими до цього", - пояснив він.
За його словами, це ділянки кордону з Бєлгородською, Воронезькою і Ростовською областями, тобто все північні і східні рубежі.
"Від Азовського моря до кордону з Білоруссю створена потужна військова інфраструктура. Крім того, триває підготовка масштабних військових навчань "Захід-2017", які Кремль планує провести на початку вересня. Навчання відбуватиметься, зокрема і на території Білорусі з використанням авіації, бронетанкової техніки, артилерії, сил спецоперацій. Таким чином буде забезпечено величезну концентрацію військ, що нависає над західною частиною України, що створює для нас дуже серйозну небезпеку", - додав секретар РНБО.
Нагадаємо, що Турчинов вважає, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ.
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