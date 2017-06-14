Росія готується до військових навчань "Захід-2017", що створює небезпеку на заході України, - Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що Росія зміцнює військову інфраструктуру вздовж кордону з Україною.

"Якраз ситуація в зоні АТО і спонукає нас невідкладно приймати рішення, які ми з вами обговорювали на початку розмови (про новий формат протидії РФ - ІФ). Адже лише протягом останніх місяців кілька разів оголошувалося припинення вогню, якого не дотримував агресор навіть протягом доби", - сказав Турчинов, інформує "Інтерфакс-Україна".

За словами секретаря РНБО, російські війська щодня ведуть вогонь з усіх заборонених Мінській угоді видів зброї.

"При цьому ми зазнаємо втрат не лише серед військових, але і серед мирного населення. Здійснюються постійні спроби зламати українську оборону", - сказав він.

Турчинов наголосив, що з російської території відбувається безперервне перекидання зброї, боєприпасів, військової техніки, кадрових військових і найманців.

"І головне, що нас дуже непокоїть, - це швидке нарощування потужного угруповання Збройних сил РФ уздовж усього нашого кордону. Ці багатотисячні штурмові підрозділи в будь-який момент можуть підключитися до ведення бойових дій проти української армії. Ми маємо все це враховувати і бути готовими до цього", - пояснив він.

За його словами, це ділянки кордону з Бєлгородською, Воронезькою і Ростовською областями, тобто все північні і східні рубежі.

"Від Азовського моря до кордону з Білоруссю створена потужна військова інфраструктура. Крім того, триває підготовка масштабних військових навчань "Захід-2017", які Кремль планує провести на початку вересня. Навчання відбуватиметься, зокрема і на території Білорусі з використанням авіації, бронетанкової техніки, артилерії, сил спецоперацій. Таким чином буде забезпечено величезну концентрацію військ, що нависає над західною частиною України, що створює для нас дуже серйозну небезпеку", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, що Турчинов вважає, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ.