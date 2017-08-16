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Росія може розпочати вторгнення в країни Європи, - Stratfor

У зоні ризику знаходяться держави європейської периферії
У зоні ризику можливого вторгнення Росії в Європу знаходяться країни європейської периферії - в Балтії, на Балканах, в Центральній і Південній Європі.
Росія може розпочати вторгнення в країни Європи, - Stratfor Фото: fotki.yandex.ru/users/iac4x42009

Російська Федерація намагається запобігти розширенню НАТО і Європейського Союзу, а також посіяти розбрат між об'єднаннями в питанні санкцій та обороноздатності, - відповідний прогноз оприлюднила американська аналітична компанія Stratfor, повідомляє "Дзеркало тижня".

У прогнозі підкреслюється, що у країн європейської периферії мало підстав боятися звичайної військової агресії РФ. Російське вторгнення в регіон не можна виключати, хоча воно і малоймовірно, оскільки ці країни є членами НАТО або розташовані далеко від Росії, або ж те й інше.

Наголошується, що вторгнення є не єдиним інструментом в арсеналі РФ. Особливу загрозу для країн на краю Європи представляють також гібридна війна, зокрема, політичні маніпуляції, каральні енергетичні та економічні заходи, кібератаки, а також диверсійні та дезінформаційні кампанії.

Раніше розвідка Нідерландів повідомляла про те, що загроза від РФ поєднує збільшення військової потужності, гібридну війну і вплив на західні вибори.

 
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