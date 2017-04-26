Росія становить все більшу загрозу для Європи, - розвідка Нідерландів
"Дестабілізація частково відбувається через російські гібридні війни і глобальне поширення росіянами сучасних систем зброї серед інших режимів, які виступають проти Заходу. Також існує негативний вплив кіберзагроз", - йдеться у щорічному звіті Міноборони Нідерландів, інформує "Еспресо".
Зазначається, що комп’ютерні злами можуть бути використані як засіб шпигунства, маніпулювання інформацією та саботажу життєво важливих мереж і систем. Це може завдати серйозної шкоди можуть для голландських збройних сил, економіки і інфраструктури.
Відзначається, що загроза з боку Росії змінилася протягом декількох років. Тепер вона поєднує збільшення військової потужності, гібридну війну і вплив на західні вибори.
"Росія хоче зберегти вплив в країнах навколо неї і прагне значно зменшити роль НАТО, тому що відчуває себе під загрозою. Крім того, Росія хоче визнання в якості військової наддержави, яка здатна братии участь у великих конфліктах", - зазначається у документі.
Нагадаємо, генсек НАТО заявив, що Альянс повинен забезпечити, щоб жоден із союзників НАТО "не зазнав того, що переживає Україна через Росію з 2014 року".
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