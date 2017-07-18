Росія оголосила дати військово-морських навчань із Китаєм в Балтійському морі
Як повідомили в прес-службі Міноборони Російської Федерації, в них будуть задіяні близько десяти кораблів і суден різних класів, більше десяти літаків і вертольотів ВМС двох країн.
Активна фаза російсько-китайських маневрів пройде з 24 по 27 липня, де сторони відпрацюють низку спільних дій на морі, а також проведуть тренування по спільній організації протичовнової, протиповітряної і протикорабельної оборони.
Нагадаємо, з 14 по 20 вересня Росія і Білорусь проведуть військові навчання Захід-2017. Вони стануть завершальним етапом спільної підготовки збройних сил двох країн в поточному році.
Офіційно заявлено участь до 13 тисяч військових, неофіційні дані говорять про значно більшої угруповання військ - до 100 тисяч осіб. Навчання пройдуть в два етапи - на території РФ і на семи полігонах в Білорусі.
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