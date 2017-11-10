Росія оголосила в міжнародний розшук Парасюка та ще трьох громадян України
"Слідством встановлена причетність до нападу в 2014 році на посольство РФ у Києві громадян України Володимира Романцова, Олексія Бакая і Володимира Назаренка, які брали активну участь в умисному псуванні майна російської дипмісії, а останній також брав участь у нарузі над державним прапором РФ", - заявила офіційний представник Слідчого комітету Росії Світлана Петренко, передає "ТАСС".
Вона додала, що до нападу в березні 2016 року на генконсульство РФ у Львові і наруги над прапором причетний депутат Верховної Ради Володимир Парасюк.
"Зазначені особи оголошені в міжнародний розшук і за клопотанням слідства судом щодо них заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту", - додала представник російського слідчого комітету Росії.
Нагадаємо, що поліцейські затримали в Петербурзі одного з керівників українського банку "Фінанси і кредит" Олега Шапкіна, якого розшукує Інтерпол.
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