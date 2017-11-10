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Росія оголосила в міжнародний розшук Парасюка та ще трьох громадян України

Їх звинувачують у нападах на диппредставництва Росії в Україні
Четверо громадян України, серед яких нардеп Володимир Парасюк, оголошені в розшук у справі про напади на диппредставництва Росії в Україні в 2014-2016 роках і нарузі над російським прапором.
Росія оголосила в міжнародний розшук Парасюка та ще трьох громадян України Володимир Парасюк. Фото: Reuters

"Слідством встановлена причетність до нападу в 2014 році на посольство РФ у Києві громадян України Володимира Романцова, Олексія Бакая і Володимира Назаренка, які брали активну участь в умисному псуванні майна російської дипмісії, а останній також брав участь у нарузі над державним прапором РФ", - заявила офіційний представник Слідчого комітету Росії Світлана Петренко, передає "ТАСС".

Вона додала, що до нападу в березні 2016 року на генконсульство РФ у Львові і наруги над прапором причетний депутат Верховної Ради Володимир Парасюк.

"Зазначені особи оголошені в міжнародний розшук і за клопотанням слідства судом щодо них заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту", - додала представник російського слідчого комітету Росії.

Нагадаємо, що поліцейські затримали в Петербурзі одного з керівників українського банку "Фінанси і кредит" Олега Шапкіна, якого розшукує Інтерпол.

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11 10 2017 10:17
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