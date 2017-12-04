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У Парламенті Канади звинуватили Росію у підтримці геноциду

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив готовність до зміни режиму правління Башара Асада у Сирії
Росія та Іран підтримують порушення прав людини та геноцид, через що проти них треба вводити санкції.
У Парламенті Канади звинуватили Росію у підтримці геноциду Фото: dt.ua

Про це заявила лідер опозиції Рона Амброз під час виступу у федеральному парламенті Канади, повідомляє "Укрінформ".

Вона зауважила, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив готовність до зміни режиму правління Башара Асада у Сирії.

"Цей режим підтримується Іраном та Росією. Тепер же він заявляє, що ми можемо продовжувати спілкування із цими режимами, які також підтримують порушення прав людини та геноцид", - наголосила Амброз.

За її словами, влада Канади повинна у зв'язку з цим посилити антиросійські санкції, а також поновити санкції проти Ірану. 

Раніше глава Міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила про необхідність збереження міжнародного тиску на Росію за незаконну анексію Криму, "поки Росія не буде поважати міжнародне право і суверенітет України".

 
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