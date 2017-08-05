БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИРосійська компанія "Газпром" розпочала 7 травня будівництво газопроводу "Турецький потік", що проходить в обхід України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія почала будівництво "Турецького потоку" в обхід України
Проект планують завершити до 2019 року
Фото: gazeta.ua
"В Чорному морі почалося будівництво газопроводу "Турецький потік". Робота стартувала у російського узбережжя. Укладання веде судно Audacia компанії Allseas - підрядника будівництва обох ниток морської ділянки газопроводу", - йдеться в повідомленні прес-служби компанії.
Маршрут газопроводу. Фото: gazprom.ru
Зазначається, що проект мають завершити до 2019 року.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав Федеральний закон про ратифікацію міжурядової угоди з Туреччиною про будівництво газопроводу "Турецький потік".
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