Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Росія почала будівництво "Турецького потоку" в обхід України

Проект планують завершити до 2019 року
Російська компанія "Газпром" розпочала 7 травня будівництво газопроводу "Турецький потік", що проходить в обхід України.
Росія почала будівництво "Турецького потоку" в обхід України Фото: gazeta.ua

"В Чорному морі почалося будівництво газопроводу "Турецький потік". Робота стартувала у російського узбережжя. Укладання веде судно Audacia компанії Allseas - підрядника будівництва обох ниток морської ділянки газопроводу", - йдеться в повідомленні прес-служби компанії.


Маршрут газопроводу. Фото: gazprom.ru

Зазначається, що проект мають завершити до 2019 року.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав Федеральний закон про ратифікацію міжурядової угоди з Туреччиною про будівництво газопроводу "Турецький потік".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 05 2017 10:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.