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Росія призначила Стівена Сігала спецпредставником з гуманітарних зв'язків зі США

Його завдання – сприяння розвитку російсько-американських відносин у гуманітарній сфері
Голлівудського актора Стівена Сігала призначили спеціальним представником МЗС Росії з питань російсько-американських гуманітарних зв'язків.
Росія призначила Стівена Сігала спецпредставником з гуманітарних зв Фото: facebook.com/MIDRussia

Про це повідомляють у МЗС РФ.

"Завдання – сприяння подальшому розвитку російсько-американських відносин у гуманітарній сфері, включаючи взаємодію у сфері культури, мистецтва, суспільних і молодіжних обмінів і так далі. Мова йде про суспільно-політичну посаду, яка не передбачає грошової винагороди. Той самий випадок, коли народна дипломатія зустрічається з дипломатією традиційної. У міжнародній практиці можна провести паралелі з функціями послів доброї волі ООН", – зазначають у російському МЗС.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін надав американському акторові Стівену Сігалу російське громадянство.

СБУ заборонила Стівену Сігалу в'їжджати в Україну на п'ять років.

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04 08 2018 21:57
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