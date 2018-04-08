ПОЛІТИКА НОВИНИГоллівудського актора Стівена Сігала призначили спеціальним представником МЗС Росії з питань російсько-американських гуманітарних зв'язків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія призначила Стівена Сігала спецпредставником з гуманітарних зв'язків зі США
Його завдання – сприяння розвитку російсько-американських відносин у гуманітарній сфері
Фото: facebook.com/MIDRussia
Про це повідомляють у МЗС РФ.
"Завдання – сприяння подальшому розвитку російсько-американських відносин у гуманітарній сфері, включаючи взаємодію у сфері культури, мистецтва, суспільних і молодіжних обмінів і так далі. Мова йде про суспільно-політичну посаду, яка не передбачає грошової винагороди. Той самий випадок, коли народна дипломатія зустрічається з дипломатією традиційної. У міжнародній практиці можна провести паралелі з функціями послів доброї волі ООН", – зазначають у російському МЗС.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін надав американському акторові Стівену Сігалу російське громадянство.
СБУ заборонила Стівену Сігалу в'їжджати в Україну на п'ять років.
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