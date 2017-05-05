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СБУ заборонила Стівену Сігалу в'їжджати в Україну на п'ять років

Сігал має російське громадянство
Голлівудському акторові Стівену Сігалу, який є другом президента Росії Володимира Путіна, заборонили в'їзд в Україну.
СБУ заборонила Стівену Сігалу в Стівен Сігал. Фото: baskino.com

"Користуючись частиною 1 статті 13 закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства та статтею 7 Закону України "Про основи національної безпеки України", Службою безпеки України прийнято рішення про заборону виїзду в Україну зазначеній особі строком на 5 років", – повідомляє "Апостроф" з посиланням на СБУ.

Там також нагадали, що рішення про заборону в'їзду в Україну приймається в разі, якщо є достатньо інформації, отриманої в установленому законом порядку, про факт скоєння нею особистістю суспільно небезпечного діяння, незалежно від території його здійснення, яке суперечить інтересам забезпечення безпеки України, попередження, виявлення, припинення і розкриття якого відноситься до компетенції СБУ.

Нагадаємо, у серпні 2014 року Стівен Сігал під час свого виступу на шоу байкерів в окупованому Криму підтримав сепаратистів в Україні, причепивши на сцені прапор так званої "ДНР".

Відзначимо, що Стівен Сігал потрапив у "чорний список" сайту "Миротворець".

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05 05 2017 18:35
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