Стівен Сігал через візит до Криму потрапив в базу даних сайту "Миротворець"

Півострів актор відвідував у 2014 і 2015

У "чорний список" сайту "Миротворець" потрапив американський актор Стівен Сігал, який відвідував анексований Крим.

65-річний актор, який у листопаді минулого року отримав російське громадянство, потрапив у базу через незаконний перетин державного кордону України, а також заперечення російської агресії і підтримку анексії Криму.



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Наголошується, що посібник російських окупантів і проросійських терористів у 2014 і 2015 роках відвідував анексований Крим.

Раніше в базу сайту "Миротворець" були внесені російські артисти Стас П'єха, Б'янка, Михайло Шуфутинський, Ірина Аллєгрова, Валерій Леонтьєв, Сергій Шнуров, репер Баста, відомий мандрівник Федір Конюхов та інші.

Нагадаємо, у серпні 2014 року Стівен Сігал під час свого виступу на шоу байкерів в окупованому Криму підтримав сепаратистів в Україні, причепивши на сцені прапор так званої "ДНР".