Росія та США домовилися про створення робочої групу щодо Сирії, - Тіллерсон

Державний секретар Сполучених Штатів Рекс Тіллерсон назвав ракетні удари по Сирії обгрунтованими у відповідь на використанням режимом Башара Асада хімічної зброї, що було 50 разів.

Відповідну заяву Тіллерсон зробив за результатами зустрічі з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим, інформує "Громадське".

"Удари по Сирії з боку США - вони обгрунтовані, і вони були спрямовані проти використання Асадом хімзброї, а такого було 50 випадків. Режим Асада застосував хіматаки 50 разів", - заявив Тіллерсон.

У свою чергу Лавров наголосив, що Росія вимагає щодо цього "об'єктивного розслідування".

"Наші дослідження свідчать, що є пара місць, де зберігається хімзброя під контролем екстремістів. Що стосується розслідування про застосування хімзброї, є багато механізмів, як розслідувати такі випадки. У нас до них багато питань. Звинувачення, які надходять на адресу сирійського уряду - всі вони засновані на якихось дивних організаціях. Наприклад, повністю дискредитували себе "Білі шоломи", - сказав Лавров.

Окрім того, Росія та США домовилися про створення спеціальної робочої групи щодо врегулювання ситуації в Сирії.

"Ми створюємо робочу групу з питань, які вимагають стабілізації. Лавров і я домовилися як ми будемо працювати в Сирії", - сказав Тіллерсон.

Він зазначив, що США наполягають на тому, режим Башара Асада має бути змінений.

"Наша позиція полягає у тому, що режим Асада приходить до кінця, вони самі в цьому винні. Наша позиція - Росія союзник в цьому конфлікті та може допомогти Асаду зрозуміти, що повинен відбутися відхід Асада. Потрібно щоб всі громади були представлені за переговорним столом. Асаду немає міста в державному управлінні Сирії. Ми цього не приймемо, суспільство цього не прийме і решта світу цього не прийме", - відзначив держсекретар.

Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили більше 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Внаслідок ракетного обстрілу США авіабази Шайрат загинули декілька людей. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії.

Росія, в свою чергу, вирішила призупинити дію укладеного з Вашингтоном меморандуму про запобігання інцидентів і забезпеченні безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.