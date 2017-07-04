Росія призупинила дію підписаного з США меморандуму щодо Сирії

Росія вирішила призупинити дію укладеного з Вашингтоном меморандуму про запобігання інцидентів і забезпеченні безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.

Таке рішення ухвалене після ударів США по авіабазі Башара Ассада в Сирії, повідомляє МЗС Російської Федерації.

"США не вперше демонструють подібний бездумний підхід, який лише посилює наявні в світі проблеми і створює загрозу міжнародній безпеці. Сама присутність військовослужбовців США та інших країн на території Сирії без згоди на те уряду цієї країни або рішення Радбезу ООН є грубим, явним і нічим не обґрунтованим порушенням міжнародного права. Якщо раніше це пояснювалося завданням боротьби з тероризмом, то зараз в наявності явний акт агресії проти суверенної Сирії. Вжиті сьогодні США дії ще більше руйнують російсько-американські відносини", - йдеться в заяві російського МЗС.

"Російська сторона припиняє дію Меморандуму про запобігання інцидентам і забезпечення безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії, укладеного з США", - відзначили в російському відомстві.

Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили близько 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Внаслідок ракетного обстрілу США авіабази Шайрат загинули декілька людей. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії.

Командування сирійської опозиції, яке базується на територіях найбільш постраждалих від хімічної атаки, привітало ракетний удар нанесений США і висловило надію на те, що такий крок стане "поворотною точкою" у війні.

У свою чергу Дональд Трамп назвав ракетний удар по авіабазі в Сирії національним інтересом США.