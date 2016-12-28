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Росія, Туреччина та Іран погодили поділ Сирії на зони впливу, - ЗМУ

Відповідні домовленості були досягнуті в ході переговорів між Росією, Туреччиною і Іраном
Сирія буде розділена на сфери впливу, а її лідер Башар Асад залишиться при владі принаймні ще кілька років.
Росія, Туреччина та Іран погодили поділ Сирії на зони впливу, - ЗМУ Фото: AP

Відповідні домовленості були досягнуті в ході переговорів між Росією, Туреччиною і Іраном, а їх результати будуть коригуватися за участю Сполучених Штатів і країн Перської затоки. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За даними ЗМІ, Асаду дозволили залишитися при владі до наступних президентських виборів, після чого він буде змінений на не настільки поляризуючий суспільство варіант. Крім того повідомляється, що кандидатура Асада ще не до кінця узгоджена з Іраном.

Нагадаємо, Туреччина і Росія погодили план всеосяжного перемир'я, який буде представлений сторонам конфлікту в Сирії. За планами цих держав, громадянська війна має завершитись 29 грудня.

Напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що у Сирії випробували понад 160 зразків новітньої і перспективної зброї російського виробництва.

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28 12 2016 19:27
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