Туреччина і Росія оголосили про перемир'я у Сирії до кінця року

Домовленість про встановлення миру не розповсюджується на "терористичні організації", перелік яких наразі невідомий

Туреччина і Росія погодили план всеосяжного перемир'я, який буде представлений сторонам конфлікту в Сирії. За планами цих держав, громадянська війна має завершитись 29 грудня.

Слідом за домовленостями про перемир'я в східних районах Алеппо і наступною евакуацією населення та бійців опозиції Анкара і Москва домовилися щодо питання плану, який передбачає поширення режиму перемир'я на всю територію Сирії, - повідомляє Anadolu.

Зазначений план буде запропонований учасникам конфлікту.

Дія домовленості охопить всі райони, де йдуть бої між опозиційними угрупованнями і силами режиму Асада.

В рамках домовленості Туреччини і Москви сторонам конфлікту буде запропоновано припинити бойові дії з 00:00 29 грудня.

При цьому зазначається, що домовленість про перемир'я не розповсюджується на "терористичні організації", перелік яких наразі невідомий.

У разі успіху угоди про перемир'я, режим Асада і опозиція за сприяння Туреччини та Росії почнуть обговорення політичного врегулювання конфлікту у столиці Казахстану Астані.

Туреччина і Росія виступлять гарантами врегулювання ситуації у Сирії. Домовленість спрямована на сприяння просуванню політичного процесу, який передбачений резолюцією Генасамблеї ООН щодо Сирії № 2254.

Відзначимо, що напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що у Сирії випробували понад 160 зразків новітньої і перспективної зброї російського виробництва.

У Європейському Союзі поки не обговорювали можливість нових санкцій, пов’язаних з участю Росії у сирійському конфлікті