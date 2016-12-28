Туреччина і Росія оголосили про перемир'я у Сирії до кінця року
Слідом за домовленостями про перемир'я в східних районах Алеппо і наступною евакуацією населення та бійців опозиції Анкара і Москва домовилися щодо питання плану, який передбачає поширення режиму перемир'я на всю територію Сирії, - повідомляє Anadolu.
Зазначений план буде запропонований учасникам конфлікту.
Дія домовленості охопить всі райони, де йдуть бої між опозиційними угрупованнями і силами режиму Асада.
В рамках домовленості Туреччини і Москви сторонам конфлікту буде запропоновано припинити бойові дії з 00:00 29 грудня.
При цьому зазначається, що домовленість про перемир'я не розповсюджується на "терористичні організації", перелік яких наразі невідомий.
У разі успіху угоди про перемир'я, режим Асада і опозиція за сприяння Туреччини та Росії почнуть обговорення політичного врегулювання конфлікту у столиці Казахстану Астані.
Туреччина і Росія виступлять гарантами врегулювання ситуації у Сирії. Домовленість спрямована на сприяння просуванню політичного процесу, який передбачений резолюцією Генасамблеї ООН щодо Сирії № 2254.
Відзначимо, що напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що у Сирії випробували понад 160 зразків новітньої і перспективної зброї російського виробництва.
У Європейському Союзі поки не обговорювали можливість нових санкцій, пов’язаних з участю Росії у сирійському конфлікті
Представник США при ООН Саманта Пауер різко розкритикувала режим Башара Асада в Сирії, Росію та Іран за ситуацію в Алеппо.
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