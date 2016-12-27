Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Шойгу визнав, що Росія випробовувала новітню зброю на сирійцях

З початку операції - 30 вересня 2015 року - російська авіація завдала 71 тис ударів
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що у Сирії випробували понад 160 зразків новітньої і перспективної зброї російського виробництва.
Шойгу визнав, що Росія випробовувала новітню зброю на сирійцях Фото: rg.ru

"Під час операції в Сирійській арабській республіці пройшли апробацію понад 160 найменувань новітнього і перспективного озброєння. Загалом воно довело свою високу надійність", - сказав Шойгу, повідомляє "Интерфакс".

З початку операції - 30 вересня 2015 року - російська авіація здійснила 18,8 тис. вильотів, завдавши 71 тис. ударів по сирійських містах.

Також варто відзначити, що Росію неодноразово звинувачували в авіаударах по позиціях бійців помірної сирійської опозиції, що також призводило до загибелі мирних сирійців.

Нагадаємо, що три ударні підводні човни, озброєні крилатими ракетами, приєдналися до російського флоту в напрямку Сирії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 12 2016 13:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Проблема переселенців – складна інтеграція через постійне очікування повернутися додому, - психолог

Проблема переселенців – складна інтеграція через постійне очікування повернутися додому, - психолог

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.