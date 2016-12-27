НОВИНИМіністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що у Сирії випробували понад 160 зразків новітньої і перспективної зброї російського виробництва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шойгу визнав, що Росія випробовувала новітню зброю на сирійцях
З початку операції - 30 вересня 2015 року - російська авіація завдала 71 тис ударів
Фото: rg.ru
"Під час операції в Сирійській арабській республіці пройшли апробацію понад 160 найменувань новітнього і перспективного озброєння. Загалом воно довело свою високу надійність", - сказав Шойгу, повідомляє "Интерфакс".
З початку операції - 30 вересня 2015 року - російська авіація здійснила 18,8 тис. вильотів, завдавши 71 тис. ударів по сирійських містах.
Також варто відзначити, що Росію неодноразово звинувачували в авіаударах по позиціях бійців помірної сирійської опозиції, що також призводило до загибелі мирних сирійців.
Нагадаємо, що три ударні підводні човни, озброєні крилатими ракетами, приєдналися до російського флоту в напрямку Сирії.
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