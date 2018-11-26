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Росія відкрила Керченську протоку для проходження цивільних суден

Судноплавство Керченською протокою росіяни тимчасово заборонили через учорашнє протистояння з групою кораблів Військово-Морських сил України
Російська Федерація зняла заборону на рух цивільних суден через Керченську протоку.
Росія відкрила Керченську протоку для проходження цивільних суден Фото: ria.ru

Перші з них уже курсують через протоку, повідомляє ТАСС з посиланням на гендиректора підприємства "Кримські морські порти" Олексія Волкова.

За словами чиновника кримської окупаційної влади, дозвіл на рух комерційних суден каналом дали близько четвертої години ранку.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла рішення ввести воєнний стан.  Воєнний стан планують запровадити на 60 днів.

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26 11 2018 09:27
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