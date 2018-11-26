Росія відкрила Керченську протоку для проходження цивільних суден
Перші з них уже курсують через протоку, повідомляє ТАСС з посиланням на гендиректора підприємства "Кримські морські порти" Олексія Волкова.
За словами чиновника кримської окупаційної влади, дозвіл на рух комерційних суден каналом дали близько четвертої години ранку.
Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".
Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла рішення ввести воєнний стан. Воєнний стан планують запровадити на 60 днів.
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