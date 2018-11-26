РНБО прийняла рішення ввести воєнний стан
Тепер документ повинні розглянути депутати Верховної Ради. Воєнний стан планують запровадити на 60 днів.
Президент підкреслив, що Україна не збирається проводити наступальні операції, в тому числі на Донбасі. Обговорення проекту рішення про воєнний стан буде проходити 26 листопада на позачерговому засіданні Верховної Ради. Воно буде закритим.
Під час засідання було сказано, що обмежень у перетині кордону не буде. Однак може бути обмежений в'їзд в Україну деяким громадянам РФ. Також було сказано, що всі банківські установи працюватимуть у звичному режимі.
Згідно з українським законодавством, введення воєнного стану можливо як по всій країні, так і в окремих її місцевостях. Це вирішується засіданні Ради національної безпеки і оборони України.
У разі ухвалення рішення про необхідність ввести воєнний стан Президент України видає відповідний указ і негайно звертається до Верховної Ради з пропозицією затвердити його. Указ підлягає негайному оголошенню через засоби масової інформації.
У разі оголошення воєнного стану Верховна Рада збирається на засідання у дводенний термін без скликання і розглядає питання про затвердження указу Президента України.
Указ про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою, набуває чинності після публікації.
Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на екстреному брифінгу в неділю заявив, що Україна може ввести воєнний стан через агресію збройних сил РФ в Азовському морі.
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