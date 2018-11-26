Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла рішення ввести воєнний стан.

Тепер документ повинні розглянути депутати Верховної Ради. Воєнний стан планують запровадити на 60 днів.

Президент підкреслив, що Україна не збирається проводити наступальні операції, в тому числі на Донбасі. Обговорення проекту рішення про воєнний стан буде проходити 26 листопада на позачерговому засіданні Верховної Ради. Воно буде закритим.

Під час засідання було сказано, що обмежень у перетині кордону не буде. Однак може бути обмежений в'їзд в Україну деяким громадянам РФ. Також було сказано, що всі банківські установи працюватимуть у звичному режимі.

Згідно з українським законодавством, введення воєнного стану можливо як по всій країні, так і в окремих її місцевостях. Це вирішується засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

У разі ухвалення рішення про необхідність ввести воєнний стан Президент України видає відповідний указ і негайно звертається до Верховної Ради з пропозицією затвердити його. Указ підлягає негайному оголошенню через засоби масової інформації.

У разі оголошення воєнного стану Верховна Рада збирається на засідання у дводенний термін без скликання і розглядає питання про затвердження указу Президента України.

Указ про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою, набуває чинності після публікації.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на екстреному брифінгу в неділю заявив, що Україна може ввести воєнний стан через агресію збройних сил РФ в Азовському морі.