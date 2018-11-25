Росія захопила українські катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", - ОНОВЛЕНО

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", що 25 листопада спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку.

"2 МБАКа та рейдовий буксир захоплено росіянами", - повідомили на "Українському мілітарному порталі" Міноборони України.

Разом з тим джерела УП у силових органах повідомили, що росіянами були затримані два українських кораблі, а один намагається залишити 12-ти мильну зону та рухатись до Одеси.

"Два бронекатери і рейдовий буксир захоплені. Росіяни взяли їх на буксир і почали буксирування", - повідомляє InfoResist з посиланням на джерело в Міноборони.

Українські військові закрилися в кораблях. На даний момент не відомо відкривали вогонь українські військові. Також на даний момент є інформацію про одного пораненого.

Оновлення. У прес-центрі командування ВМС ЗС України уточнили, що малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" та "Нікополь" вражені вогнем противника та втратили хід.

"Рейдовий буксир "Яни Капу" також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ. Також є інформація про двох поранених українських військових моряків", - повідомили у ВМС.

Нагадаємо, що раніше російські військові атакували українські катери, що 25 листопада спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. На борту одного з кораблів є поранений.

Вночі 25 листопада Україна повідомила російським портам про намір трьох кораблів перейти через Керченську протоку. Це необхідно робити відповідно до договору про спільне користування Азовським морем і протокою.

Незважаючи на це близько 8 години ранку російські кораблі здійснили провокаційні дії проти українських кораблів, в тому числі протаранивши буксир "Яни Капу".

Після цього, Росія звинуватила українські кораблі в незаконному заході в територіальні води, заявивши, що вони "небезпечно маневрують" і "не підкоряються законним вимогам російської влади", і фізично - транспортним судном - закрила Керченську протоку.

Українські кораблі вирішили повернутися до Одеси, але російські військові почали переслідування.

Україна звернулася до Ради безпеки ООН через напад російських кораблів на українські.