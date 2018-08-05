Росія відправила на окупований Донбас 76-й "гумконвой"
"У складі колони понад 40 одиниць техніки, які доставлять жителям Донбасу понад 400 тонн гуманітарних вантажів, у складі яких – дитячі продуктові набори, навчальна література та медичне майно", – йдеться у повідомленні прес-служби міністерства надзвичайних ситуацій Росії.
Нагадаємо, що в кінці березня Російська Федерація направила на окуповану територію Донбасу 75-ий "гумконвой".
Додамо, що переміщення "гумконвоїв" РФ здійснюється із грубим порушенням норм міжнародного та українського законодавства, а також узгоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, тому українська міжвідомча робоча група здійснює тільки візуальне спостереження без виконання контрольних функцій. Військовики ЗСУ відзначають, що після кожного прибуття "гумконвоїв" РФ у районі бойових дій на Донбасі посилюється вогнева активність бойовиків.
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