Росіянка попросила статус біженки в Україні через політичне переслідування на батьківщині

Громадянка РФ повідомила, що є опозиційною активісткою

Сьогодні, 18 листопада, в пункті контролю "Київ-пасажирський" громадянка Росії, яка прибула одним із поїздів до української столиці, попросила статус біженки.

Під час паспортного контролю росіянка звернулася до співробітників Державної прикордонної служби України з заявою про бажання отримати статус біженки, розповіли в ДПСУ.

Під час спілкування росіянка повідомила, що є опозиційною активісткою та переслідується в Росії за свої політичні погляди.

Зараз громадянку Росії пропустили через державний кордон та передали співробітникам ДМС України.