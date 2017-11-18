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Росіянка попросила статус біженки в Україні через політичне переслідування на батьківщині

Громадянка РФ повідомила, що є опозиційною активісткою
Сьогодні, 18 листопада, в пункті контролю "Київ-пасажирський" громадянка Росії, яка прибула одним із поїздів до української столиці, попросила статус біженки.
Росіянка попросила статус біженки в Україні через політичне переслідування на батьківщині Фото: dpsu.gov.ua

Під час паспортного контролю росіянка звернулася до співробітників Державної прикордонної служби України з заявою про бажання отримати статус біженки, розповіли в ДПСУ.

Під час спілкування росіянка повідомила, що є опозиційною активісткою та переслідується в Росії за свої політичні погляди. 

Зараз громадянку Росії пропустили через державний кордон та передали співробітникам ДМС України.

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18 11 2017 22:40
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