Російські хакери атакували німецькі медіакомпанії

Німецькі медіакомпанії ZDF і WDR піддалися атаці російських хакерів.

IT-мережі обох суспільно-правових компаній на початку червня були атаковані хакерської групою Sandworm, повідомляє DW.

Згідно з Der Spiegel, що посилається на джерела в структурах з безпеки, ZDF підтвердила факт хакерської атаки, в той час як WDR відмовилася від коментарів, пояснивши це причинами, пов'язаними з технікою безпеки. ZDF уточнила, що нападу піддалися менш десяти її комп'ютерів, при цьому витоку даних не відбулося.

Федеральна прокуратура ФРН має намір доручити розслідування інциденту відомству у кримінальних справах федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія. Федеральне відомство з охорони конституції близько двох тижнів тому повідомило, що німецькі медіакомпанії і організації, що займаються дослідженнями в сфері хімічної зброї, стали мішенню професійної кібератаки, сліди якої ведуть до російської хакерської групи Sandworm.

Як повідомляє Der Spiegel, мішенню російських хакерів могла також стати швейцарська лабораторія в місті Шпіц, що брала участь в аналізі речовини, за допомогою якої в березні в Великобританії був отруєний колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Раніше, у Німеччині заявили про кібератараки на німецькі медіакомпанії та організацію у сфері хімічних досліджень.