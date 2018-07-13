У Німеччині заявили про кібератараки на медіа та організацію з хімдосліджень

У відомстві уточнили, що за атаками, ймовірно, стоїть російська спецслужба

У Німеччині заявили про кібератараки на німецькі медіакомпанії та організацію у сфері хімічних досліджень.

Наявні дані свідчать про хвилі атак, здійснених, імовірно, з метою шпигунства. Також вказується, що напади серпня 2017 та червня 2018 року, можливо, здійснило російське угруповання хакерів Sandworm, йдеться у доповіді Федерального відомства з охорони конституції, інформує Deutsche Welle.

У відомстві уточнили, що за атаками, ймовірно, стоїть російська спецслужба. Йдеться про так звану атаку спрямованого фішингу, здійсненого з високою точністю проти конкретних об'єктів.

Так, електронною поштою розсилалися листи від імені відправника, що заслуговує довіри, з додатком зараженого текстового документа у форматі Word. Коли користувач відкриває його, надходить рекомендація дозволити виконання макросів, і якщо дати такий дозвіл, то відкривається можливість стеження за мережевою інфраструктурою або навіть управління нею.

Не виключається, що у Німеччині, окрім медіакомпаній та організації, що займається хімічними дослідженнями, постраждали й інші підприємства.