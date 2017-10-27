Російського експерта, який їхав на конференцію комуністів в Молдову, не пустили в країну

У кишинівському аеропорту йому повідомили, що в'їзд в країну заборонений, після чого тим же рейсом відправили назад в Москви

Прикордонна служба Молдови не пустила в країну директора російського Інституту проблем глобалізації Михайла Делягіна.

Як він написав у своєму Facebook, його "висилали з країни як небажаний елемент".

У кишинівському аеропорту йому повідомили, що в'їзд в країну заборонений, після чого тим же рейсом відправили назад в Москви.

"Ймовірно, оголошення мене "загрозою " одночасно "національній безпеці, громадському порядку та громадському здоров'ю "викликано тим, що минулі два рази я приїздив до Молдови на запрошення нинішнього президента Ігоря Додона і його партії", - прокоментував Делягін причину свого видворення.

У коментарі російському виданню "Інтерфакс" прикордонники пояснили, що Делягіну заборонили в'їзд до Молдови, оскільки він не зміг пояснити мету візиту.

Делягін їхав у Молдову за запрошенням молдовських комуністів і Партії європейських лівих для участі в конференції, присвяченій 100-річчю Жовтневої революції.

Нагадаємо, наприкінці вересня російську журналістку Дар’ю Асламову, яка прямувала до Кишинева взяти інтерв'ю у президента Ігоря Додона, не впустили в країну.