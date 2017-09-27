Журналістку з Росії, яка їхала на інтерв'ю з Додоном, не пустили в Молдову

Вона не змогла пояснити мету свого візиту до Кишинева

Російську журналістку Дар’ю Асламову, яка прямувала до Кишинева взяти інтерв'ю у президента Ігоря Додона, не впустили в країну.

"Обурений недопущенням в країну кореспондента "Комсомольской правды" Дар’ї Асламової", - написав Додон на своїй сторінці у Facebook.

Він також поскаржився, що "сьогодні кожному російському журналісту, що прибуває до країни, доводиться відправляти персональне запрошення".

За інформацією російських ЗМІ, співробітники Прикордонної поліції Кишинівського міжнародного аеропорту заборонили журналістці "Комсомольской правды" Дар’ї Асламовій в'їзд на територію Молдови, аргументувавши це тим, що вона не змогла пояснити мету свого візиту до Кишинева.

Як повідомляв iPress.ua, 30 серпня журналістка російського "Першого каналу" Анна Курбатова була видворена з України із забороною в'їзду в країну строком на три роки.