Російський опозиціонер Горський, що підтримував Майдан, попросив політпритулку в Литві

Організатор "Російських маршів" у Москві, російський опозиціонер, що підтримував Майдан, член координаційної ради "Нової опозиції" Юрій Горський, втікши з-під домашнього арешту з Росії до Литви, попросив там політичного притулку

Про це передає "Интерфакс" з посиланням на Baltic News Service.

"Юрій Горський попросив політичного притулку в Литві. Він повідомив, що 14 серпня отримав письмову відповідь від міграційної служби про те, що його прохання буде розглянуто. Процедура може зайняти кілька місяців", - зазначає видання.

У липні Горський зміг виїхати до Литви, хоча перебуває під домашнім арештом у справі про екстремізм. На суді слідство зазначало, що такий запобіжний захід потрібен, позаяк обвинувачений може втекти.

Крім того, "Радіо свобода" наводить перше інтерв'ю Горського після втечі з-під домашнього арешту. Його мета - "перемогти путінізм".

"Націоналістів, що втікли з Росії, Юрія Горського і В'ячеслава Мальцева в четвер внесли до так званого списку "терористів та екстремістів". Мальцева в Росії звинувачують у "створенні екстремістського співтовариства", а Горського – в "публічних закликах до екстремістської діяльності". Мальцев, за непідтвердженими даними, зараз перебуває в Грузії", - уточнює видання.

Справу про екстремізм проти Горського порушено у зв'язку з ходою націоналістів 1 травня в Москві на підтримку Дмитра Дьомушкіна. Горський є соратником націоналіста В'ячеслава Мальцева. 4 липня Мальцев також покинув Росію через порушення проти нього кримінальної справи.