ПОЛІТИКА НОВИНИРосійський режисер і актор Володимир Меньшов передав громадянину РФ, що воює на боці бойовиків, письменнику Захару (Євгену) Прилєпіну мільйон.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російський режисер Меньшов пожертвував бойовикам мільйон
На що саме було витрачено мільйон поки невідомо
Володимир Меньшов. Фото: hochu.ua
Про це на своїй сторінці у Facebook написав Прилєпін. Він розповів, що Меньшов прийшов до нього на зйомки програми "Чай з Захаром", передав гроші і ноутбук.
"Коротше, я перерахував, що там було в пакеті. Там був один мільйон рублів", - написав Прилєпін.
Він не уточнив, на що саме було витрачено цей мільйон, але розмітив репост з вдячністю від імені "медчастини Батальйону спецоперацій номер 1".
Нагадаємо, що в 2015 році російський режисер, президент Московського кінофестивалю Микита Міхалков приїжджав до окупованого терористами Краснодона на Луганщині.
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05 04 2017 15:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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