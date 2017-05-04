Російський режисер Меньшов пожертвував бойовикам мільйон

На що саме було витрачено мільйон поки невідомо

Російський режисер і актор Володимир Меньшов передав громадянину РФ, що воює на боці бойовиків, письменнику Захару (Євгену) Прилєпіну мільйон.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Прилєпін. Він розповів, що Меньшов прийшов до нього на зйомки програми "Чай з Захаром", передав гроші і ноутбук.

"Коротше, я перерахував, що там було в пакеті. Там був один мільйон рублів", - написав Прилєпін.

Він не уточнив, на що саме було витрачено цей мільйон, але розмітив репост з вдячністю від імені "медчастини Батальйону спецоперацій номер 1".

Нагадаємо, що в 2015 році російський режисер, президент Московського кінофестивалю Микита Міхалков приїжджав до окупованого терористами Краснодона на Луганщині.