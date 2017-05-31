CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ російському місті Благовєщенськ суд оштрафував двох місцевих жителів, які виконали у гаражі вигадану ними ж пісню про поліцію, визнавши їх винними в "публічних закликах до екстремістської діяльності".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російський суд оштрафував чоловіків, які виконали у себе в гаражі пісню про поліцію
Суд вважає, що пісня може змусити когось вбивати поліцейських
Фото: з вільних джерел
Автора пісні і його товариша оштрафували за спів на 110 і 40 тисяч рублів відповідно (близько 50 тисяч і 18 тисяч гривень), - повідомляє Медиазона з посиланням на відповідну постанову.
Як зазначається в рішенні суду у пісні Уничтожай полицай "не менше 8 разів використано вираз Убей мента", який нібито схиляє якимось чином до "вчинення насильства - знищенню шляхом вбивства співробітників поліції".
При цьому дану композицію чоловіки виконали публічно лише раз, у квітні 2016 року, в гаражі перед своїми знайомими.
Нагадаємо, районний суд Цюріха виніс в понеділок перший в історії Швейцарії обвинувальний вирок за лайк до коментарю, залишеному в соціальній мережі Facebook.
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31 05 2017 14:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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