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Російський суд оштрафував чоловіків, які виконали у себе в гаражі пісню про поліцію

Суд вважає, що пісня може змусити когось вбивати поліцейських
У російському місті Благовєщенськ суд оштрафував двох місцевих жителів, які виконали у гаражі вигадану ними ж пісню про поліцію, визнавши їх винними в "публічних закликах до екстремістської діяльності".
Російський суд оштрафував чоловіків, які виконали у себе в гаражі пісню про поліцію Фото: з вільних джерел

Автора пісні і його товариша оштрафували за спів на 110 і 40 тисяч рублів відповідно (близько 50 тисяч і 18 тисяч гривень), - повідомляє Медиазона з посиланням на відповідну постанову.

Як зазначається в рішенні суду у пісні Уничтожай полицай "не менше 8 разів використано вираз Убей мента", який нібито схиляє якимось чином до "вчинення насильства - знищенню шляхом вбивства співробітників поліції".

При цьому дану композицію чоловіки виконали публічно лише раз, у квітні 2016 року, в гаражі перед своїми знайомими.

Нагадаємо, районний суд Цюріха виніс в понеділок перший в історії Швейцарії обвинувальний вирок за лайк до коментарю, залишеному в соціальній мережі Facebook.

 

 

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31 05 2017 14:54
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