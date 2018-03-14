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Розвідка у березні 2014 року повідомляла про масштабний наступ РФ, - Турчинов

Від повномаштабного вторгнення російських військ Україну врятували добровольці
Українська розвідка у березні 2014 року кілька разів повідомляла про намір військ РФ розпочати повномасштабний наступ проти України: росіяни тоді підходили до кордону і зупинялися.
Розвідка у березні 2014 року повідомляла про масштабний наступ РФ, - Турчинов Фото: hromadske.ua

Про це заявив екс-в.о. президента України, секретар РНБО Олександр Турчинов у документальному фільмі "Україна. 100 днів над прірвою".

"Упродовж березня вже декілька разів, тричі, а може й більше, молода наша розвідка давала дані, що саме вранці о 4 годині російські війська ввійдуть на територію України, почнеться масштабний наступ.

Перший раз – ми ніч провели на командному пункті, повна бойова готовність. Чекаємо. Танки підійшли практично до кордону і розвернулися. Другий такий раз, впродовж тижня – тепер точно сьогодні о 4 годині буде наступ", – сказав Турчинов.

За його словами, від повномаштабного вторгнення російських військ Україну врятували добровольці.

"Путін прорахувався. Він вважав, що знищив українську армію, спецслужби, економіку. Але він не прорахував того, що в Україні буде створено добровольчий рух. Коли хлопці юристи, викладачі, студенти прямо з Майдану підуть на передову. І, власне, створення добровольчого руху у той період – це ключовий момент, який зірвав плани Путіна", – підкреслив секретар РНБО.

"Саме добровольці стримали Путіна і врятували ситуацію – дали час оговтатись армії, придбати бронежелети, каски, зброю", – додав він.

"Кожну ніч нам розповідали, що група вертольотів злетіла, чи з Білорусі, чи з Росії, і летить сюди. І декілька разів так було, коли ударні групи вертольотів летіли вздовж кордону, розверталися і летіли назад", – зазначив голова МВС Арсен Аваков.

"Російська армія стояла в той час вздовж усього кордону – на кордоні з Донецькою, Луганською, Харківською, Сумською та Чернігівською областями", – також вказав екс-секретар РНБО, нині спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

"Треба усвідомити, що від чернігівського кордону до Києва відстань невелика", – підкреслив він.

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14 03 2018 07:25
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