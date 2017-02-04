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РПЦ виступила за поховання тіла Леніна

"Людина має бути похована в землі, як ховають усіх людей", а "муміфіковане тіло – релікт минулого"
Глава відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон заявив, що тіло Володимира Леніна має бути поховане, але необхідно дочекатися "згоди в суспільстві" щодо цього питання.
РПЦ виступила за поховання тіла Леніна Фото: rus-ekskurs.net

Про це повідомляє Газета.ru.

"Ніхто не зацікавлений зараз у тому, щоб роз'ятрити старі рани, щоб розбурхати наше суспільство, щоб спровокувати розкол. Я б сказав, що ми з цими рішеннями запізнилися вже на чверть століття", – сказав митрополит в ефірі програми "Церква і світ" на телеканалі "Росія 24".

Іларіон пояснив, що, коли в 1991 році з площі Дзержинського прибирали пам'ятник Дзержинському, тоді ж треба було і винести тіло Леніна з мавзолею.

"Потрібно дочекатися того моменту, коли щодо цього питання в суспільстві буде згода", – додав представник РПЦ.

Він також уточнив, що для РПЦ питання про перепоховання тіла Леніна немає: "людина має бути похована в землі, як ховають усіх людей", а "муміфіковане тіло – релікт минулого".

Нагадаємо, в Москві співробітники поліції затримали біля Мавзолею Володимира Леніна чоловіка з сокирою, який хотів "розбудити Леніна".

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02 04 2017 21:00
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