РПЦ виступила за поховання тіла Леніна
Про це повідомляє Газета.ru.
"Ніхто не зацікавлений зараз у тому, щоб роз'ятрити старі рани, щоб розбурхати наше суспільство, щоб спровокувати розкол. Я б сказав, що ми з цими рішеннями запізнилися вже на чверть століття", – сказав митрополит в ефірі програми "Церква і світ" на телеканалі "Росія 24".
Іларіон пояснив, що, коли в 1991 році з площі Дзержинського прибирали пам'ятник Дзержинському, тоді ж треба було і винести тіло Леніна з мавзолею.
"Потрібно дочекатися того моменту, коли щодо цього питання в суспільстві буде згода", – додав представник РПЦ.
Він також уточнив, що для РПЦ питання про перепоховання тіла Леніна немає: "людина має бути похована в землі, як ховають усіх людей", а "муміфіковане тіло – релікт минулого".
Нагадаємо, в Москві співробітники поліції затримали біля Мавзолею Володимира Леніна чоловіка з сокирою, який хотів "розбудити Леніна".
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