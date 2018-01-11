Рух транспорту в центрі Києва обмежать до літа Там реконструюють електричні мережі

Через реконструкцію електричних мереж 10 кВ живлення РП-4 до 31 липня 2019 року обмежать рух транспортних засобів із зайняттям проїжджої частини та тротуару на кількох вулицях у Києві.

Фото: wikimedia.com

Відповідне розпорядження підписала Київська міська державна адміністрація. Обмеження торкнеться: вулиці Софіївська

Софійської площі

вулиці Володимирської

вулиці Золотоворітської

провулку Георгіївського

вулиці Рейтарської

вулиці Стрілецької

вулиці Олеся Гончара

вулиці Ярославів Вал

Львівської площі

вулиці Січових Стрільців Виконавець робіт – ПАТ "ДТЕК Київські електромережі", яке має розробити, погодити з Управлінням патрульної поліції Києва та подати на затвердження до Департаменту транспортної інфраструктури схему організації дорожнього руху на період реконструкції. "На час виконання робіт ПАТ доручено забезпечити вільний та безпечний рух пішоходів і транспортних засобів, дотримання Правил благоустрою міста Києва та встановити технічні засоби регулювання дорожнього руху. Після завершення робіт виконавець має відновити покриття проїжджої частини на всю ширину та довжину в межах розриття за типом існуючого, а покриття тротуарів – на всю ширину та довжину в межах розриття фігурними елементами мощення. Реконструкція КЛ-10 кВ виконуватиметься згідно із графіком виконання будівельних робіт у стислі терміни з подальшим відновленням благоустроюю та методом горизонтального буріння. Роботи виконуватимуть за кошти товариства. Реконструкція електричних мереж 10 кВ живлення РП-4 у Шевченківському районі надасть змогу уникнути аварійних ситуацій на територіях центральних вулиць міста, як наслідок, підвищиться техніко-економічний рівень та якість постачання електроенергії", – розповіли в КМДА. Нагадаємо, в Києві до весни повернули обмеження швидкості 50 км/год на основних магістралях, де раніше було дозволено розганятися до 80 км/год.

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