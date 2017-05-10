Руйнівнику меморіалу Небесної Сотні оголосили про підозру
43-річному чоловіку оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 194 (умисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або виправних робіт на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.
Наразі слідчі прокуратури готують клопотання до суду щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Нагадаємо, що 5 жовтня на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві житель Севастополя розбив меморіал Небесної Сотні. Він був затриманий поліцією на місці злочину.
Підозрюваний пояснив, що зробив це спеціально, щоб закінчити війну на Донбасі і припинити вбивства людей.
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