CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДержслужба з надзвичайних ситуацій України попереджає про погіршення погодних умов на території України 27 лютого.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рятувальники попереджають про хуртовини і замети 27 лютого
Вночі 28 лютого погодні умови також будуть складними
Фото: gettyimages.com
"За даними УкрГідрометцентру, вранці та вдень 27 лютого і вночі 28 лютого в Україні, крім західних областей, сніг, хуртовини, пориви вітру 15-22 м/с, у Приазов'ї місцями 25-27 м/с; вдень 27 лютого у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській області сильні снігопади, сильні хуртовини, снігові замети", – повідомляє ДСНС.
Нагадаємо, Україна через сильне похолодання збільшила відбір газу зі сховищ.
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25 02 2018 21:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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