Рятувальники попереджають про хуртовини і замети 27 лютого Вночі 28 лютого погодні умови також будуть складними

Держслужба з надзвичайних ситуацій України попереджає про погіршення погодних умов на території України 27 лютого.

Фото: gettyimages.com

"За даними УкрГідрометцентру, вранці та вдень 27 лютого і вночі 28 лютого в Україні, крім західних областей, сніг, хуртовини, пориви вітру 15-22 м/с, у Приазов'ї місцями 25-27 м/с; вдень 27 лютого у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській області сильні снігопади, сильні хуртовини, снігові замети", – повідомляє ДСНС. Нагадаємо, Україна через сильне похолодання збільшила відбір газу зі сховищ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію