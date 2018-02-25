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Рятувальники попереджають про хуртовини і замети 27 лютого

Вночі 28 лютого погодні умови також будуть складними
Держслужба з надзвичайних ситуацій України попереджає про погіршення погодних умов на території України 27 лютого.
Рятувальники попереджають про хуртовини і замети 27 лютого Фото: gettyimages.com

"За даними УкрГідрометцентру, вранці та вдень 27 лютого і вночі 28 лютого в Україні, крім західних областей, сніг, хуртовини, пориви вітру 15-22 м/с, у Приазов'ї місцями 25-27 м/с; вдень 27 лютого у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській області сильні снігопади, сильні хуртовини, снігові замети", – повідомляє ДСНС.

Нагадаємо, Україна через сильне похолодання збільшила відбір газу зі сховищ.

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25 02 2018 21:40
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