Римська поліція взяла на службу безпритульного собаку
Влітку минулого року цуценя німецької вівчарки на вулиці знайшла жителька околиць Рима. Вона поселила його у своєму гаражі, паралельно ведучи пошуки його господарів. Не знайшовши їх, жінка звернулась у поліцію, оскільки не мала можливості утримувати пса, повідомляє Repubblica.
Група кінологів одного з поліцейських відділків Рима оцінила придатність собаки до поліцейської служби. Пес, якому зараз близько року, блискуче пройшов усі тести, проявивши м’ягкість, а за необхідності – мужність та агресивність.
Поліцейські назвали собаку на честь грецького бога війни Ареса. Після проходження 10-тижневого навчального курсу Арес замінив на службі 10-річну Джоллі, яка вийшла на пенсію.
У перший день служби Арес разом з напарником був залучений до антитерористичних перевірок у центрі Рима та на станціях метро.
Нагадаємо, що в Італії співробітниця університету La Sapienza di Roma домоглася отримання дводенної оплачуваної відпустки, щоб доглядати за своїм собакою, якого готували до операції.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Об коррупционной солидарности
- Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якостіЯкщо вбити в пошуковику ім’я і прізвище Олександр Матяш – з’явиться достатньо матеріалів для того, щоб зрозуміти хто це