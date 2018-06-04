Римська поліція взяла на службу безпритульного собаку

Поліція Рима взяла на службу пса Ареса, який ще минулого літа був безпритульним цуценям.

Влітку минулого року цуценя німецької вівчарки на вулиці знайшла жителька околиць Рима. Вона поселила його у своєму гаражі, паралельно ведучи пошуки його господарів. Не знайшовши їх, жінка звернулась у поліцію, оскільки не мала можливості утримувати пса, повідомляє Repubblica.

Група кінологів одного з поліцейських відділків Рима оцінила придатність собаки до поліцейської служби. Пес, якому зараз близько року, блискуче пройшов усі тести, проявивши м’ягкість, а за необхідності – мужність та агресивність.

Поліцейські назвали собаку на честь грецького бога війни Ареса. Після проходження 10-тижневого навчального курсу Арес замінив на службі 10-річну Джоллі, яка вийшла на пенсію.

У перший день служби Арес разом з напарником був залучений до антитерористичних перевірок у центрі Рима та на станціях метро.

Нагадаємо, що в Італії співробітниця університету La Sapienza di Roma домоглася отримання дводенної оплачуваної відпустки, щоб доглядати за своїм собакою, якого готували до операції.