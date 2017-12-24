Санта Клаус розпочав різдвяне турне

Усі охочі можуть відстежувати різдвяний політ Санта Клауса в режимі реального часу

Вранці 24 грудня Санта Клаус вирушив у своє традиційне святкове турне.

Про це повідомили в Об'єднаному командуванні ППО США і Канади (NORAD).

Побачити політ Санти може кожен охочий на сайті проекту NORAD Tracks Santa. Традиційно Санта Клаус розпочав свою подорож зі сходу планети. Цього року Санта вже встиг побувати в Індонезії, Австралії, Океанії, Японії, Росії, Таїланді і В'єтнамі.

Проліт Санта Клауса над Україною очікується дещо пізніше. Так, минулого року він пролітав над територією України в 21:40 за київським часом.

Як повідомляє CNN з посиланням на дані військових, Об'єднане командування ППО США і Канади зафіксувало сани Санта Клауса. Морський полковник Боб Броді з 601-го авіаційного оперативного центру зазначив, що винищувачі будуть "літати вздовж крила (Санта Клауса) в близькому ескорті".

"Центр буде стежити за ним за допомогою наших супутників і навіть є інфрачервоні трекери для спостереження за Рудольфом (олень – ватажок різдвяної упряжки Санта Клауса, – ред.)", – зазначив офіцер.

Проект "NORAD стежить за Сантою" запустили в 1955 році, коли один з великих універмагів у штаті Колорадо оприлюднив рекламу із закликом до дітей зателефонувати Санта-Клаусу. Однак сталася помилка, і замість Санти на дзвінки довелося відповідати оператору гарячої лінії континентального командування ППО (попередника NORAD).

Санту з оленями можна побачити й на сайті з відстеження усіх польотів Flight Radar. На Flight Radar він позначений як "незвичайний борт", а тип повітряного судна у Санти – "сани".



Фото: flightradar24.com

Санта летить на висоті 11,6 км зі швидкістю понад тисяча кілометрів на годину. За день він повинен пролетіти близько 500 тис. км та "відвідати кожен будинок і подарувати подарунок".

На цьому ініціатива американського командування не завершується: поки Санта летить, тисячі волонтерів обслуговують телефонні лінії у колл-центрах. Вони приймають близько 70 тис. дзвінків від дітей з-понад 200 країн, які питають, де зараз Санта перебуває і як скоро він пролітатиме над їхньою країною.

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