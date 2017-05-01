Савченко заявила, що розуміла дії Беркуту на Майдані
Савченко відповідала на питання про те, що вона робила на Євромайдані в інтерв'ю "Ехо Москви".
"Я розуміла одне: я є військовослужбовець. Тобто я не міліція, я не внутрішні війська. При цьому я завжди залишаюся народом. І моя функція як армії, звичайно ж, захищати народ від зовнішнього ворога. Тобто виходить, народ - це і міліція, і ті люди, які на Майдані", - заявила Савченко.
Вона уточнила, що для неї "не було різниці", тому що вона - людина системи, військової якоїсь структури, яка "більше розуміла той же "Беркут".
"Чому? Тому що у них є наказ. Цього багато хто тоді не міг зрозуміти: "Ось, чому вони не з народом? Кинули б це все". А зараз ось армія стоїть і чекає. Ось, чому вони не воюють, так? Але у них є наказ", - зауважила Савченко.
Раніше Савченко заявляла, що лідери сепаратистів на Донбасі Олександр Захарченко і Ігор Плотницький не є терористами. Також, за її словами, вона в них "чорта не побачила".
Нагадаємо, Надія Савченко 7 грудня відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: