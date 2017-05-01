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Савченко заявила, що розуміла дії Беркуту на Майдані

Вона уточнила, що для неї "не було різниці", тому що вона - людина системи, військової якоїсь структури, яка "більше розуміла той же "Беркут"
Народний депутат Надія Савченко заявила, що більше розуміла дії "Беркуту" на Євромайдані, тому що в них "був наказ".
Савченко заявила, що розуміла дії Беркуту на Майдані Фото: znaj.ua

Савченко відповідала на питання про те, що вона робила на Євромайдані в інтерв'ю "Ехо Москви".

"Я розуміла одне: я є військовослужбовець. Тобто я не міліція, я не внутрішні війська. При цьому я завжди залишаюся народом. І моя функція як армії, звичайно ж, захищати народ від зовнішнього ворога. Тобто виходить, народ - це і міліція, і ті люди, які на Майдані", - заявила Савченко.

Вона уточнила, що для неї "не було різниці", тому що вона - людина системи, військової якоїсь структури, яка "більше розуміла той же "Беркут".

"Чому? Тому що у них є наказ. Цього багато хто тоді не міг зрозуміти: "Ось, чому вони не з народом? Кинули б це все". А зараз ось армія стоїть і чекає. Ось, чому вони не воюють, так? Але у них є наказ", - зауважила Савченко.

Раніше Савченко заявляла, що лідери сепаратистів на Донбасі Олександр Захарченко і Ігор Плотницький не є терористами. Також, за її словами, вона в них "чорта не побачила".

Нагадаємо, Надія Савченко 7 грудня відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

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05 01 2017 12:20
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