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СБУ виклала докази участі "вагнерівців" у військових злочинах на Донбасі

Отримана інформація є черговим доказом військової агресії Росії та засвідчує значні втрати російських військових у ході "гібридної війни"проти України
Служба безпеки оприлюднила нові докази участі російських найманців ПВК "Вагнера" у військових злочинах проти України.
СБУ виклала докази участі "вагнерівців" у військових злочинах на Донбасі Фото: українська правда

"Співробітники української спецслужби під час під час штурму 21 лютого 2015 року кадровими підрозділами ЗС РФ та терористами Дебальцевого перехопили телефонні розмови представників підрозділу спецслужб РФ під назвою ПВК "Вагнера", - йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

У розпал боїв керівник "вагнерівців" громадянин РФ, колишній офіцер спецназу Головного управління Генштабу ЗС РФ Дмитро Уткін надав команду своєму підлеглому громадянину РФ Сергію Ковальову терміново евакуювати знищені силами АТО під Дебальцевим сучасні зразки російської бойової техніки - броньовані розвідувально-дозорні машини КамАЗ-43269 "Дозор". Ця техніка перебуває на озброєнні виключно в Збройних силах РФ, зазначають у СБУ.

Оперативники СБУ встановили, що термінове вивезення "Дозорів" здійснювалося взводом технічного забезпеченнями ПВК "Вагнера", який очолював громадянин РФ, колишній військовослужбовець 10 ОБрСпП ГУ ГШ ЗС РФ Олексій Бородій. Під час боїв під Дебальцевим він був поранений та евакуйований на територію РФ. Показово, що 19 червня 2014 року Бородій засуджений судовою колегією з кримінальних справ Північно-Кавказького окружного військового суду по ч. 4 ст. 159 УК РФ (шахрайство) до позбавлення волі на термін 4 роки зі штрафом у розмірі 200 тисяч рублів, але замість відбування покарання був направлений спецслужбами РФ на Донбас як найманець ПВК "Вагнера".

Нагадаємо, що, у складі так званої приватної військової компанії Вагнера є підрозділ "Карпати", до якого входять майже 40 українців.

 

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