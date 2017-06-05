СБУ виявила схованку з протитанковими гранатометами в Києві, – ФОТО Схованка була облаштована на території лісопаркової зони

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією виявили в Києві схованку зі зброєю, зокрема, із протитанковими гранатометами.

Фото: ssu.gov.ua

Схованка була облаштована на території лісопаркової зони в Голосіївському районі столиці, повідомляє прес-центр СБУ. "Оперативники спецслужби вилучили зі схрону дві протитанкові гранати РПГ-22, чотири постріли до гранатомета РПГ-7, 40 пострілів ВОГ-25 до підствольного гранатомета та 160 набоїв калібру 12,7 мм", – йдеться в повідомленні.

Фото: ssu.gov.ua Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Співробітники СБУ встановлюють коло осіб, причетних до злочину.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua Нагадаємо, у Краматорську Донецької області семирічний хлопчик знайшов на території школи коробку з 14 гранатами. Згодом краматорські поліцейські нагородили його.

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