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СБУ виявила схованку з протитанковими гранатометами в Києві, – ФОТО

Схованка була облаштована на території лісопаркової зони
Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією виявили в Києві схованку зі зброєю, зокрема, із протитанковими гранатометами.
СБУ виявила схованку з протитанковими гранатометами в Києві, – ФОТО Фото: ssu.gov.ua

Схованка була облаштована на території лісопаркової зони в Голосіївському районі столиці, повідомляє прес-центр СБУ.

"Оперативники спецслужби вилучили зі схрону дві протитанкові гранати РПГ-22, чотири постріли до гранатомета РПГ-7, 40 пострілів ВОГ-25 до підствольного гранатомета та 160 набоїв калібру 12,7 мм", – йдеться в повідомленні.


Фото: ssu.gov.ua

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України.  Тривають слідчі дії.

Співробітники СБУ встановлюють коло осіб, причетних до злочину.


Фото: ssu.gov.ua


Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, у Краматорську Донецької області семирічний хлопчик знайшов на території школи коробку з 14 гранатами. Згодом краматорські поліцейські нагородили його.

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06 05 2017 18:10
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