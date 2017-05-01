СБУ затримали росіянина, який переправляв нелегалів через український кордон в Сумській області

Чоловіка затримали під час спроби незаконного переміщення жительки однієї з країн Закавказзя

Співробітники Служби безпеки та прикордонники затримали громадянина Росії за підозрою в організації каналу переміщення нелегальних мігрантів через український кордон у Сумській області.

Росіянин переправляв нелегалів в обох напрямках за сприяння прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії, повідомляє сайт СБУ.

"Оперативники спецслужби затримали зловмисника під час спроби незаконного переміщення в РФ жительки однієї з країн Закавказзя", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про відкриття провадження за ст. 332 (незаконне переміщення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу.

Тривають оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, що Державна прикордонна служба україни (ДПСУ) у 2016 році відмовила 6 тис. громадян Росії в пропуску на територію України.

Державна прикордонна служба України у 2016 році відмовила у в'їзді на територію України понад 16 тисяч іноземців.