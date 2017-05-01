СБУ затримали росіянина, який переправляв нелегалів через український кордон в Сумській області
Росіянин переправляв нелегалів в обох напрямках за сприяння прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії, повідомляє сайт СБУ.
"Оперативники спецслужби затримали зловмисника під час спроби незаконного переміщення в РФ жительки однієї з країн Закавказзя", - йдеться в повідомленні.
Вирішується питання про відкриття провадження за ст. 332 (незаконне переміщення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу.
Тривають оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, що Державна прикордонна служба україни (ДПСУ) у 2016 році відмовила 6 тис. громадян Росії в пропуску на територію України.
Державна прикордонна служба України у 2016 році відмовила у в'їзді на територію України понад 16 тисяч іноземців.
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