CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДержавна прикордонна служба україни (ДПСУ) у 2016 році відмовила 6 тис. громадян Росії в пропуску на територію України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прикордонники не впустили 6 тис. росіян в Україну протягом року
В цілому, з початку року відмовлено у пропуску в Україну, через лінію розмежування на Донбасі і на адмінкордоні з Кримом 28 тис. осіб
Фото: Арсеній Яценюк/facebook.com
В цілому, з початку року відмовлено у пропуску в Україну, через лінію розмежування на Донбасі і на админгранице з Кримом 28 тис. осіб. Про це на прес-конференції повідомив голова ДПСУ Віктор Назаренко, інформує "112 Україна".
Також на порушників було накладено штрафи на 27 млн грн, виконано 22 тис. доручень уповноважених на це органів.
Нагадаємо, загалом ДПСУ у 2016 році відмовила у в'їзді на територію України понад 16 тисяч іноземцям.
У вересні в рамках проведення спільної прикордонної операції "Кордон 2016" співробітники Держприкордонслужби та Нацполіціі на Закарпатті виявили канал переміщення незаконних мігрантів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 12 2016 14:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
No articles
влажность:
давление:
ветер: