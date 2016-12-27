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Прикордонники не впустили 6 тис. росіян в Україну протягом року

В цілому, з початку року відмовлено у пропуску в Україну, через лінію розмежування на Донбасі і на адмінкордоні з Кримом 28 тис. осіб
Державна прикордонна служба україни (ДПСУ) у 2016 році відмовила 6 тис. громадян Росії в пропуску на територію України.
Прикордонники не впустили 6 тис. росіян в Україну протягом року Фото: Арсеній Яценюк/facebook.com

В цілому, з початку року відмовлено у пропуску в Україну, через лінію розмежування на Донбасі і на админгранице з Кримом 28 тис. осіб. Про це на прес-конференції повідомив голова ДПСУ Віктор Назаренко, інформує "112 Україна".

Також на порушників було накладено штрафи на 27 млн грн, виконано 22 тис. доручень уповноважених на це органів.

Нагадаємо, загалом ДПСУ у 2016 році відмовила у в'їзді на територію України понад 16 тисяч іноземцям.

У вересні в рамках проведення спільної прикордонної операції "Кордон 2016" співробітники Держприкордонслужби та Нацполіціі на Закарпатті виявили канал переміщення незаконних мігрантів.

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27 12 2016 14:15
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