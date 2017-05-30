Сенат Нідерландів ратифікував угоду про асоціацію Україна-ЄС

Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

У вівторок, 30 травня, у Сенаті проходило тільки голосування без обговорення, дебати з цього питання відбулися 23 травня і тоді стало ясно, що в парламенті є більшість на підтримку угоди.

Схвалення ратифікації в Сенаті залишалось останнім законодавчим кроком, який розблоковує офіційний запуск асоціації Україна-ЄС, інформує "Європейська правда".

Нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС ще 23 лютого.

Тепер ратифікаційні грамоти мають передати на підпис королю Нідерландів, а потім надіслати до Брюсселя.

Варто відзначити, що Нідерланди вимагатимуть від ЄС гарантій про те, що Угода про асоціацію з Україною не міститиме додаткових зобов'язань безпекового або фінансового характеру.

Раніше Нідерланди пригрозили відмовитися від ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС, наполягаючи на тому, щоб Угода не давала Україні оборонних гарантій і не була кроком до членства в ЄС.