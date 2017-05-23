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В Сенаті Нідерландів більшість підтримала асоціацію "Україна-ЄС" на дебатах

Наступного тижня за ратифікацію угоди про асоціацію можуть проголосувати 48 голландських сенаторів (з 38 необхідних), проти – 27
В Сенаті Нідерландців, де сьогодні проходять дебати щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС, утворилась більшість на підтримку документу.
В Сенаті Нідерландів більшість підтримала асоціацію "Україна-ЄС" на дебатах Фото: en.wikipedia.org

Крім традиційних прихильників угоди, сенаторів від VVD, D66, GroenLinks, PvdA, документ підтримали дев'ять сенаторів партії CDA, яка офіційно виступає проти ухвалення, а також троє сенаторів від партії CU, яка також офіційно не підтримує ратифікацію.

Цієї більшості буде достатньо для успішного голосування, яке заплановане на 30 травня. Про це написав активіст української громади в Нідерландах Олександр Снідалов на своїй сторінці у Facebook.

Лідер CDA в Сенаті, Елко Брінкман, зазначив, що голосування його фракції може відрізнятись від голосування колег по партії в Нижній палаті парламенту і в цьому немає проблеми, оскільки Сенат проводить власну оцінку ситуації і буває так, що оцінки двох палат відрізняються.

Голландська радіостанція BNR повідомляє, що наступного тижня за ратифікацію угоди про асоціацію можуть проголосувати 48 голландських сенаторів (з 38 необхідних), проти – 27.

"За", скоріше за все, проголосують сенатори партій VVD, D66, PvdA, GroenLinks, CU та дев'ять сенаторів партії CDA. Проти будуть голосувати PVV, SP, PvdD, SGP і 50plus.

Нагадаємо, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів (Палата представників) офіційно підтвердила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною.

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23 05 2017 19:06
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