В Сенаті Нідерландів більшість підтримала асоціацію "Україна-ЄС" на дебатах
Крім традиційних прихильників угоди, сенаторів від VVD, D66, GroenLinks, PvdA, документ підтримали дев'ять сенаторів партії CDA, яка офіційно виступає проти ухвалення, а також троє сенаторів від партії CU, яка також офіційно не підтримує ратифікацію.
Цієї більшості буде достатньо для успішного голосування, яке заплановане на 30 травня. Про це написав активіст української громади в Нідерландах Олександр Снідалов на своїй сторінці у Facebook.
Лідер CDA в Сенаті, Елко Брінкман, зазначив, що голосування його фракції може відрізнятись від голосування колег по партії в Нижній палаті парламенту і в цьому немає проблеми, оскільки Сенат проводить власну оцінку ситуації і буває так, що оцінки двох палат відрізняються.
Голландська радіостанція BNR повідомляє, що наступного тижня за ратифікацію угоди про асоціацію можуть проголосувати 48 голландських сенаторів (з 38 необхідних), проти – 27.
"За", скоріше за все, проголосують сенатори партій VVD, D66, PvdA, GroenLinks, CU та дев'ять сенаторів партії CDA. Проти будуть голосувати PVV, SP, PvdD, SGP і 50plus.
Нагадаємо, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів (Палата представників) офіційно підтвердила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною.
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