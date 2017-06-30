Тепер його зможуть розглянути у Палаті представників

Сенат США доопрацював законопроект про санкції проти Росії та Ірану на вимогу республіканців.

Про це повідомляє Reuters.

Внести технічні зміни до закону вимагали члени Республіканської партії. Вони наполягали, що законопроект порушує Конституцію США.

Демократи звинуватили республіканців в тому, що вони хочуть "вбити законопроект", щоб догодити Дональду Трампу. Республіканці, заявляли, що їх зауваження носили лише процесуальний характер.

Тепер законопроект буде направлений на розгляд у Палату представників. Через те, що Конгрес наступного тижня матиме перерву, законопроект буде розглянуто вже після саміту G20, під час якого відбудеться зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Путіна. Після схвалення Палатою представників законопроект має підписати Дональд Трмап.

Нагадаємо, Сенат США майже одноголосно затвердив нові санкції проти Росії у зв’язку з її втручанням у президентську кампанію в США. Також Сенат США прийняв окрему поправку до закону про санкції щодо Росії, щоб дозволити співпрацю Національному космічному агентству США по російським двигунам для ракет.

Білий дім заявив, що Сенат порушив процедуру затвердження санкцій проти РФ