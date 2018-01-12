Сенцова нагородили премією польського МЗС "За людську гідність"

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч вручив нагороду Pro Dignitate Humana ("За людську гідність") сестрі засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова Наталії Каплан.

Церемонія вручення відбулася в суботу в Києві.

"Олег Сенцов не може бути з нами зараз. Я радий, що можу вручити нагороду за людську гідність його найближчим членам сім'ї - пані Наталі Каплан", - сказав він.

За його словами, ця нагорода є знаком солідарності з Сенцовим і іншими українськими політв'язнями в Росії і анексованому Криму.

Нагорода Pro Dignitate Humana вручається МЗС Польщі з 2011 року за діяльність із захисту прав осіб, які страждають від переслідувань і репресій, за непохитну позицію в захисті прав особистості і повагу до людської гідності.

Як відомо, український режисер та політичний в’язень Кремля Олег Сенцов у четвер став лауреатом премії Сахарова Європейського парламенту. Офіційна церемонія нагородження пройде в Страсбурзі 12 грудня. При цьому залишається відкритим питання особистої присутності Сенцова на церемонії нагородження. У разі відсутності українця нагороду отримає його родич або ж там буде стояти "порожній стілець".

Президент України Петро Порошенко вважає, що присудження Сахаровської премії українському політв'язню Олегу Сенцову прискорить його звільнення.