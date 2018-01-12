Сенцова нагородили премією польського МЗС "За людську гідність"
Церемонія вручення відбулася в суботу в Києві.
"Олег Сенцов не може бути з нами зараз. Я радий, що можу вручити нагороду за людську гідність його найближчим членам сім'ї - пані Наталі Каплан", - сказав він.
За його словами, ця нагорода є знаком солідарності з Сенцовим і іншими українськими політв'язнями в Росії і анексованому Криму.
Нагорода Pro Dignitate Humana вручається МЗС Польщі з 2011 року за діяльність із захисту прав осіб, які страждають від переслідувань і репресій, за непохитну позицію в захисті прав особистості і повагу до людської гідності.
Як відомо, український режисер та політичний в’язень Кремля Олег Сенцов у четвер став лауреатом премії Сахарова Європейського парламенту. Офіційна церемонія нагородження пройде в Страсбурзі 12 грудня. При цьому залишається відкритим питання особистої присутності Сенцова на церемонії нагородження. У разі відсутності українця нагороду отримає його родич або ж там буде стояти "порожній стілець".
Президент України Петро Порошенко вважає, що присудження Сахаровської премії українському політв'язню Олегу Сенцову прискорить його звільнення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії опублікували перший у світі фільм вавилонською мовою
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- ВІДЕО Український документальний фільм про Майдан і війну на Донбасі позмагається за Оскар
- Childfree, або десакралізація непохитних норм"Проблема в тому, що всі ми в одному човні. Якби люди могли розселитися у Всесвіті, жили на Марсі чи ще десь, конфлікту не було б"
- Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України"Якщо у вас немає грошей, але є ідея і розуміння тієї справи, яку ви хочете розпочати, то гроші з’являться. З неба вони не впадуть, але ви можете познайомитися з потрібними людьми, знайти інвестора, отримати премію. А можливо, ваш перший клієнт і його замовлення стане тим першим капіталом для започаткування бізнесу"