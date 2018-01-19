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Сепаратисти на Донбасі двічі порушили перемир'я

Обстріл зафіксовано на Луганському напрямку
Українські військові констатують, що на лінії зіткнення на Донбасі знову немає повного припинення вогню.
Сепаратисти на Донбасі двічі порушили перемир Фото: EPA/UPG

Російсько-окупаційні угрупування не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші. Впродовж дня зафіксовано два обстріли позицій Збройних Сил України, інформує прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку, ще посеред ночі, ворог активізувався на Світлодарській дузі і порушив режим припинення вогню неподалік Луганського. Поблизу цього населеного пункту бойовики вели вогонь з 82-мм мінометів. Також біля Станиці Луганської незаконні збройні формування влаштували нетривалий обстріл зі стрілецької зброї.

На інших ділянках оборони ЗСУ порушень режиму тиші не зафіксовано.

Нагадаємо, що за минулу добу, 18 січня, бойовики два рази порушили режим тиші – постраждалих у результаті обстрілів немає.

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19 01 2018 18:32
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