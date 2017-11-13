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Сербія хоче в ЄС, але ніколи не запровадить санкції проти Росії, – МЗС

Крім того, в Белграді сподіваються на якнайшвидше скасування антиросійських санкцій
Сербія не планує приєднуватися до антиросійських санкцій Євросоюзу і навпаки сподівається на їх швидке скасування.
Сербія хоче в ЄС, але ніколи не запровадить санкції проти Росії, – МЗС Фото: ap.org

"Із Росією ми бажаємо підтримувати всеосяжну співпрацю і дружні відносини в політичній і економічній сферах, в науці, культурі, освіті, а також в питаннях оборони, безпеки і військової промисловості. І ми продовжимо це і надалі. Тому Сербія залишиться послідовною у своїй політиці і не буде приєднуватися до європейських антиросійських санкцій. Більш того, сподіваємося і бажаємо скасування санкцій проти Росії якомога швидше", – заявив міністр закордонних справ і віце-прем'єр Сербії Івіца Дачич в інтерв'ю російському виданню "Известия".

За словами Дачича, Сербія "звичайно, зіштовхується з наслідками свого рішення".

"Сербія хоче до ЄС, але ми ніколи не підемо проти власних національних інтересів і ніколи не введемо санкції проти друзів", – зазначив глава сербського МЗС.

Нагадаємо, що посол України у Белграді Олександр Олександрович в інтерв'ю Balkan Insight заявив, що Сербія недостатньо реагує на факти участі своїх громадян у військових діях на Донбасі на боці терористів "ДНР" і "ЛНР".

У Міністерстві закордонних справ країни заявили, що посол України робить цілеспрямовані спроби погіршення відносин Сербії з Росією.

Лідер опозиційної Сербської радикальної проросійської партії Воїслав Шешель закликав уряд оголосити персоною нон грата посла України в Белграді Олександра Олександровича.

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