Лідер сербських "радикалів" закликав вислати з країни українського посла

Лідер опозиційної Сербської радикальної проросійської партії Воїслав Шешель закликав уряд оголосити персоною нон грата посла України в Белграді Олександра Олександровича.

"Слід просто швидко вигнати його з території Сербії", – заявив політик 2 листопада на засіданні парламенту, повідомляє місцеве видання Danas.

Нагадаємо, що посол України у Белграді Олександр Олександрович в інтерв'ю Balkan Insight заявив, що Сербія недостатньо реагує на факти участі своїх громадян у військових діях на Донбасі на боці терористів "ДНР" і "ЛНР".

У Міністерстві закордонних справ країни заявили, що посол України робить цілеспрямовані спроби погіршення відносин Сербії з Росією.

11 жовтня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що на боці сепаратистів на Донбасі з початку АТО в 2014 році воювали понад 300 громадян Сербії. СБУ також опублікувала дані про шість сербських найманців, які брали участь у бойових діях проти сил АТО у складі приватної військової компанії "Вагнер".

Довідка: Воїслав Шешель понад 11 років перебував у камері попереднього ув'язнення в'язниці Гааги в якості обвинуваченого у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі, підбурювання до геноциду, скоєння убивств, тортур, переслідування та жорстокому поводженню з боснійцями і хорватами в період розпаду Югославії.

У 2014 році був умовно звільнений з попереднього ув'язнення за станом здоров'я і повернувся в Белград. 31 березня 2016 року Міжнародний кримінальний трибунал по колишній Югославії виправдав його. Депутати Сербської радикальної партії в березні 2017 року відвідували анексований Крим.