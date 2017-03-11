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Лідер сербських "радикалів" закликав вислати з країни українського посла

Шешель заявив, що український посол у Белграді Олександр Олександрович "образив сербський народ"
Лідер опозиційної Сербської радикальної проросійської партії Воїслав Шешель закликав уряд оголосити персоною нон грата посла України в Белграді Олександра Олександровича.
Лідер сербських "радикалів" закликав вислати з країни українського посла Воїслав Шешель. Фото: Fonet / SRS

"Слід просто швидко вигнати його з території Сербії", – заявив політик 2 листопада на засіданні парламенту, повідомляє місцеве видання Danas.

Нагадаємо, що посол України у Белграді Олександр Олександрович в інтерв'ю Balkan Insight заявив, що Сербія недостатньо реагує на факти участі своїх громадян у військових діях на Донбасі на боці терористів "ДНР" і "ЛНР".

У Міністерстві закордонних справ країни заявили, що посол України робить цілеспрямовані спроби погіршення відносин Сербії з Росією.

11 жовтня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що на боці сепаратистів на Донбасі з початку АТО в 2014 році воювали понад 300 громадян Сербії. СБУ також опублікувала дані про шість сербських найманців, які брали участь у бойових діях проти сил АТО у складі приватної військової компанії "Вагнер".

 

Довідка: Воїслав Шешель понад 11 років перебував у камері попереднього ув'язнення в'язниці Гааги в якості обвинуваченого у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі, підбурювання до геноциду, скоєння убивств, тортур, переслідування та жорстокому поводженню з боснійцями і хорватами в період розпаду Югославії.

У 2014 році був умовно звільнений з попереднього ув'язнення за станом здоров'я і повернувся в Белград. 31 березня 2016 року Міжнародний кримінальний трибунал по колишній Югославії виправдав його. Депутати Сербської радикальної партії в березні 2017 року відвідували анексований Крим.

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03 11 2017 14:14
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