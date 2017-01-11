У Сербії не карають найманців, які воюють на боці "ДНР/ЛНР", - посол України
Про це заявив посол України в Сербії Олександр Александрович у інтерв'ю Balkan Insight.
"Нікого з сербських громадян не було ув'язнено за їхнє найманство проти України. Якщо я помиляюся, я пропоную сербському уряду спростувати мої слова", - зазначив посол посол.
При цьому, як наголосив дипломат, офіційний Київ неодноразово попереджав Сербію про цю проблему, але безрезультатно.
"Йдеться про застосування сербського закону, який повинен покарати громадян Сербії, що беруть участь у війнах або конфліктах за кордоном", - уточнив він.
Видання повідомляє, що деякі сербські найманці, які повернулися додому 2016 року, було заарештовано, але потім справи проти них закрили.
Зазнчимо, що за даними СБУ, у лавах незаконних збройних формувань "ЛНР" від початку АТО воювали понад три сотні громадян Сербії.
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