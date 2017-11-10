За "ЛНР" від початку конфлікту воювали більше 300 сербів, - СБУ

У Сербії навіть існує закон, за яким причетні до терористичних формувань на Донбасі притягуютсья до кримінальної відповідальності

У лавах незаконних збройних формувань "ЛНР" від початку АТО воювали понад три сотні громадян Сербії.

"Можливо, хтось вже чув про так званий "український закон", як його називають у Сербії. Цей закон було прийнято в 2014 році, і фактично за цим законом громадяни Сербії, які брали участь (у бойових діях, - ред.) на території України, повинні залучатися до кримінальної відповідальності, коли до них "дотягнуться" руки правосуддя Сербії. На сьогодні нам відомо, що тільки на території "ЛНР" з початку конфлікту на Донбасі воювало понад 300 громадян Сербії", - розповів голова Служби безпеки України Василь Грицак, інформує "112 Україна".

Грицак розповів, що сербській стороні направили дані щодо бойовиків - громадян цієї країни. За його словами, більшість "сербського" підрозділу "ЛНР" дислокувалася в районі окупованого Алчевська.

"Ми маємо конкретні прізвища та адреси", - додав він.

Нагадаємо, за даними посла Чехії в Україні Радека Матула, у зоні бойових дій на сході України на боці незаконних збройних формувань воюють приблизно 5-10 чехів.