МЗС Сербії погрожує українському послу за заяви про підпорядкування Белграда Кремлю

Згідно з Віденською конвенцією, може йтися про відкликання урядом Сербії акредитації посла і оголошення його персоною нон грата

В МЗС Сербії гостро розкритикували посла України Олександра Александровича за скандальні заяви про цілковиту підпорядкованість Белграда Москві і пригрозили наслідками.

Про це заявив державний секретар МЗС Сербії Івіца Тончев, повідомляє державна телерадіокомпанія РТС.

За його словами, останні скандальні інтерв’ю Александровича демонструють те, що діяльність українського посольства все більше зводиться до спроб погіршити відносини Сербії і Росії.

Дипломат заявив, що уряд Сербії звернеться до МЗС і уряду України, щоб послу вказали на неприпустимість його поведінки, інакше Сербія застосує відповідні кроки.

"Враховуючи шо неодноразові зауваження, зроблені МЗС Сербії з порадами послу направити свою енергію на обов'язки, зазначені у Віденській конвенції про дипломатичні відносини, не мали ніякого ефекту, я б хотів звернутися до МЗС і уряду України з проханням вказати йому на неприпустимість подібної поведінки. Інакше ми будемо змушені застосувати звичайні в таких випадках заходи", - сказав він.

Держсекретар МЗС не уточнив, які саме кроки може вжити Сербія щодо Александровича. Однак, згідно з Віденською конвенцією, може йтися про відкликання урядом Сербії акредитації посла і оголошення його персоною нон грата.

Тончев нагадав, що роль послів полягає у покращенні двосторонніх відносин, головним чином політичних і економічних, а "український посол у Сербії, схоже, про це забув".

"Він заявив, без жодних обґрунтованих тверджень, про сербський фактор дестабілізації Македонії, створення напруженості у відносинах з Хорватією, участь сербських екстремістів у спробі державного перевороту в Чорногорії… Звичайно, він не упустив можливості підтримати вже знаменитий вислів одного західного дипломата про сидіння на двох стільцях. На щастя, що інтерв'ю не було довшим, оскільки Сербія, ймовірно, була б звинувачена у провокуванні Другої світової війни, звичайно, у співпраці з Москвою", - додав він.

Нагадаємо, український посол заявив, що Сербія не вживає достатньо зусиль, аби перешкоджати своїм громадянам воювати проти української армії в складі російсько-терористичних військ.